Драка произошла между пассажирами рейса из Москвы в Иркутск

Инцидент произошёл во время рейса авиакомпании UralAirlines сегодня, 21 декабря. Между мужчинами разгорелся конфликт, который перешёл в рукоприкладство, пишет ИА IrkutskMedia.
Буйного пассажира обездвижили компаньоны при помощи стяжек и жгутов, предоставленных стюардом. После посадки в Иркутске дебошира задержали сотрудники полиции.
Добавим, что конфликт назревал еще перед вылетом. Компания неугомонных мужчин отказывалась занимать свои места, чем спровоцировала задержку рейса. Во время полёта мужчины не прекращали словесную перепалку и угрозы в адрес друг друга.