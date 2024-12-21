Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,5 млн рублей отдал якобы коммунальщикам хабаровчанин

В Хабаровске 45-летний мужчина отдал мошенникам 1,5 млн рублей.

Источник: ТАСС

Он думал, что разговаривает с коммунальщиками: они попросили его установить приложение на телефон якобы для передачи показаний.

Как сообщили в прокуратуре региона, установку приложения преступники аргументировали необходимостью сверки показаний. Однако после того, как мужчина его установил, произошла автоматическая перезагрузка телефона. После мужчине позвонил другой злоумышленник и сказал, что на него якобы пытаются оформить кредит.

Деньги нужно было перевести на безопасный счет и заключить «зеркальный» кредит. Мужчина указания выполнил — оформил заем на 1,5 млн рублей. Их он и передал мошенникам. Возбуждено уголовное дело.