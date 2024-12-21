1,5 млн рублей отдал якобы коммунальщикам хабаровчанин

Как сообщили в прокуратуре региона, установку приложения преступники аргументировали необходимостью сверки показаний. Однако после того, как мужчина его установил, произошла автоматическая перезагрузка телефона. После мужчине позвонил другой злоумышленник и сказал, что на него якобы пытаются оформить кредит.