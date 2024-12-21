Полиция сообщила, что совершивший теракт в Магдебурге действовал один

В правоохранительных органах города Магдебург в Германии заявили, что исходят из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в одиночку. Об этом полиция сообщила в социальных сетях.
Немецкие СМИ писали, что в происшествии были задействованы два автомобиля.
По информации правоохранителей, подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте и временно заключен под стражу.
«В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина, который совершил на автомобиле наезд в городе Магдебург, до сих пор не попадал в поле зрения силовиков как исламист.
До этого немецкий премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявлял, что в результате наезда машины на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге погибли два человека.
Российское посольство в Германии в настоящий момент выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге.