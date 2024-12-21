В Хабаровске сотрудники полиции вернули похищенный мобильный телефон

В полицию обратилась жительница краевого центра. Со слов горожанки, она находилась в магазине, мобильный телефон лежал у нее в кармане верхней одежды. Однако на выходе хабаровчанка обнаружила пропажу гаджета стоимостью 30 тысяч рублей, со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.