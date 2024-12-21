В Хабаровске сотрудники полиции вернули похищенный мобильный телефон

В полицию обратилась жительница краевого центра. Со слов горожанки, она находилась в магазине, мобильный телефон лежал у нее в кармане верхней одежды. Однако на выходе хабаровчанка обнаружила пропажу гаджета стоимостью 30 тысяч рублей, со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску задержали неоднократно судимого за кражи 40-летнего местного жителя. Фигурант продал мобильное устройство за две тысячи рублей прохожей. В результате похищенный телефон оперативники изъяли у свидетеля и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.