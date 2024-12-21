Во Франции причастные к убийству учителя в 2020 году получили до 16 лет

Во Франции завершился судебный процесс по делу об убийстве учителя истории и географии Самюэля Пати, который был жестоко убит и обезглавлен в 2020 году.
Восемь человек, признанных причастными к преступлению, получили наказания от трех лет условно до 16 лет лишения свободы, сообщает радиостанция France Bleu.
Наибольший срок — 16 лет — получили двое друзей убийцы, Азим Эпсирханов (23 года) и Наим Будауд (22 года). Они были обвинены в соучастии в убийстве на почве терроризма, так как, по мнению следствия, знали о планах нападения. Перед преступлением Анзоров встретился с Эпсирхановым, с которым был знаком со школьных лет, и Будаудом. Вместе они отправились в магазин, где приобрели нож, позднее обнаруженный на месте убийства. Оба подсудимых отрицали свою вину.
Других обвиняемых признали причастными к разжиганию ненависти, приведшей к убийству 47-летнего учителя. Исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи получил 15 лет лишения свободы. Отец ученицы, которая ложно обвинила Пати в дискриминации, был приговорен к 13 годам тюрьмы. Он инициировал травлю учителя в социальных сетях, что, по мнению суда, сыграло ключевую роль в случившемся. Приговоры обоим оказались суровее, чем запросы прокуратуры.
Остальные фигуранты дела получили от года до пяти лет тюрьмы, причем часть наказаний будет отбываться условно. Единственная женщина среди подсудимых была приговорена к трем годам условно.
Отдельно в декабре 2023 года завершился процесс над несовершеннолетними, причастными к делу. Шесть подростков получили наказания, варьирующиеся от 14 месяцев условно до шести месяцев реального заключения.
Напомним, Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин, пригороде Парижа. Преступник, 18-летний Абдуллах Анзоров, напал на учителя с ножом, а затем обезглавил его. Анзоров, родившийся в Москве в семье чеченцев, имел статус беженца во Франции. Прокуратура сообщила, что Пати использовал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, посвященных свободе слова. Анзоров был застрелен полицией на месте преступления.
Спустя год после трагедии во Франции открыли мемориальную доску в честь убитого учителя.