Концертное оборудование сгорело в Артеме под Новый год

Склад на рынке в Артеме загорелся в девятом часу вечера пятницы, 20 декабря. Полыхало сильно, поэтому на тушение выдвинулись 30 пожарных и 8 единиц техники. Локализовать пожар удалось ближе к полуночи.
Проливали здание всю ночь, и полностью ликвидировали пожар к 10:36 утра субботы. Погибших и пострадавших от огня нет, но площадь пожара велика — около 425 квадратных метров.
По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на складе хранилось концертное оборудование. Собственник технического оснащения не уточняется. Сейчас дознаватели МЧС России выясняют причины пожара.