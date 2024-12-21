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Концертное оборудование сгорело в Артеме под Новый год

Большой пожар на центральном рынке Артема тушили всю ночь, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Склад на рынке в Артеме загорелся в девятом часу вечера пятницы, 20 декабря. Полыхало сильно, поэтому на тушение выдвинулись 30 пожарных и 8 единиц техники. Локализовать пожар удалось ближе к полуночи.

Проливали здание всю ночь, и полностью ликвидировали пожар к 10:36 утра субботы. Погибших и пострадавших от огня нет, но площадь пожара велика — около 425 квадратных метров.

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на складе хранилось концертное оборудование. Собственник технического оснащения не уточняется. Сейчас дознаватели МЧС России выясняют причины пожара.

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