Шуба в 20 миллионов. Певицу из «Комбинации» в 90-х жестоко убили в Норильске

«С женой Шишинин развёлся ещё до создания “Комбинации”. Про любовницу, кстати, тоже правда. Анжелика была роковой женщиной, которая вертела им как хотела, — отметил собеседник. — Она и за клавишами стояла, и даже предлагала убрать Иванову (одна из солисток группы — прим. автора). Говорила: “Давай ее уберем, а я вместе с Апиной буду рот открывать”. Она имела на него неограниченное эротическое влияние. Он буквально не мог ничего делать, когда она была рядом», — рассказал корреспонденту АиФ композитор группы Виталий Окороков (в фильме есть его прототип с таким же именем).