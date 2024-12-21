Шуба в 20 миллионов. Певицу из «Комбинации» в 90-х жестоко убили в Норильске

После выхода сериала-байопика о группе «Комбинация» вырос интерес не только к их песням, но и к судьбе участников. Некоторые из них сложились трагически. Хорошо известно об убийстве основателя и продюсера коллектива Александра Шишинина. Но в истории группы есть и другие трагедии.
Одну из участниц «Комбинации» тоже убили. Произошло всё в заполярном Норильске (сейчас это север Красноярского края). С клавишницей и любовницей Шишинина Анжелой Бродовой расправились с особой жестокостью.
Об этой трагедии есть только отрывочные сведения в разных источниках. Всё, что известно о девушке, собрала корреспондент krsk.aif.ru.
«Натуральная ведьма».
В сериале «Комбинация» у большинства героинь настоящие имена участниц коллектива. Есть среди них и Анжела. Она играет на клавишных и соблазняет главного героя — Александра Шишинина, который сначала показан любящим мужем и отцом. Очень дерзко она ведёт себя и с женой любовника.
Как рассказывают реальные свидетели и участники событий, примерно так же было и в жизни. Анжела была очень популярна у мужчин, умела вить из них верёвки.
«С женой Шишинин развёлся ещё до создания “Комбинации”. Про любовницу, кстати, тоже правда. Анжелика была роковой женщиной, которая вертела им как хотела, — отметил собеседник. — Она и за клавишами стояла, и даже предлагала убрать Иванову (одна из солисток группы — прим. автора). Говорила: “Давай ее уберем, а я вместе с Апиной буду рот открывать”. Она имела на него неограниченное эротическое влияние. Он буквально не мог ничего делать, когда она была рядом», — рассказал корреспонденту АиФ композитор группы Виталий Окороков (в фильме есть его прототип с таким же именем).
Примерно такими же впечатлениями делился саратовский журналист Андрей Цепов. Он был другом Шишинина.
«Много сил у него (у Шишинина — прим. автора) отнимала борьба с его походно-полевой женой Анжелой Бродовой. Это была натуральная ведьма, переходившая от одних музыкантов к другим и в итоге зарезанная кем-то в Норильске. Она не давала Шишинину спокойно жить. На гастролях ходила налево и дралась с Аленой Апиной», — рассказывал Цепов семь лет назад корреспонденту «Экспресс газеты».
По одной из версий, Бродовую даже называли заказчицей убийства продюсера «Комбинации». Мол, сделала это из-за того, что не простила ему расставание. Вот такой бесстрашной была девушка. Возможно, непростой характер сгубил и её саму.
Изнасиловали и бросили на морозе.
Из открытых источников известно, что Анжелика родилась в Саратове в 1974 году. А погибла в 1994 году в Норильске. Почему она там оказалась, сейчас неизвестно.
По поводу её смерти в «Заполярной правде» тогда появилось минимум две заметки. В одной короткой сказано, что судят пятерых мужчин: «Они совершили ряд тяжких преступлений: кражи, разбойные нападения с проникновением в квартиры, изнасилование потерпевшей и убийство двух граждан. 16-летнего Алексея Цуканова и 20-летней Анжелы Бродовой, солистки известной эстрадной группы “Комбинация”. Все преступления были совершены в Норильске в октябре-ноябре 1994 г.» (орфография сохранена).
Ещё одна заметка более подробная, там описывается, как жестоко убивали девушку и её знакомого. Оба они пришли в бар «777». Анжелика была в норковой шубе (позже вещдок оценили в 20 млн рублей). Её и решили похитить преступники.
Они опоили девушку и её спутника шампанским с сильным снотворным. После этого их жертвы пришли в беспомощное состояние. Сначала на улицу вывели парня. Там сняли с него дублёнку, меховую шапку и драгоценности. Раздетым оставили умирать на морозе.
Потом вытащили из бара Анжелику, погрузили в машину и изнасиловали. А после увезли в цех завода. Там бросили в неотапливаемом тамбуре. Девушка замёрзла насмерть.
Где похоронена Анжелика Бродова, остаётся загадкой. Но зато известно, что первоначально группа «Комбинация» называлась «Анжелика». Вот такое роковое совпадение, так как в то время Александр Шишинин ещё вряд ли знал девушку.
И ещё одно совпадение, а может, и нет. Анжелику в сериале сыграла уроженка Красноярского края (Норильск в составе этого региона) — Анна Богомолова. Девушка родом из Дивногорска — города-спутника Красноярска.