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В автомобиле подозреваемого в теракте в Магдебурге не нашли взрывчатку

Из-за подозрительного предмета на пассажирском сиденье полиция оцепила территорию.

Источник: Аргументы и факты

В автомобиле, который использовался при наезде на людей в Магдебурге, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на информацию от местной полиции.

По данным издания, представители правоохранительных органов подтвердили, что в транспортном средстве не нашли никаких взрывоопасных материалов.

Ранее подозрительный предмет, находившийся на пассажирском сиденье, вызвал необходимость оцепления территории для проведения проверки.

Между тем российское посольство в ФРГ выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших от наезда автомобиля в немецком городе Магдебург. Напомним, подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии. Всего от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка.