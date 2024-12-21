В автомобиле подозреваемого в теракте в Магдебурге не нашли взрывчатку

Между тем российское посольство в ФРГ выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших от наезда автомобиля в немецком городе Магдебург. Напомним, подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии. Всего от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка.