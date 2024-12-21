В автомобиле подозреваемого в теракте в Магдебурге не нашли взрывчатку

В автомобиле, который использовался при наезде на людей в Магдебурге, взрывчатых веществ обнаружено не было.
Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на информацию от местной полиции.
По данным издания, представители правоохранительных органов подтвердили, что в транспортном средстве не нашли никаких взрывоопасных материалов.
Ранее подозрительный предмет, находившийся на пассажирском сиденье, вызвал необходимость оцепления территории для проведения проверки.
Между тем российское посольство в ФРГ выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших от наезда автомобиля в немецком городе Магдебург. Напомним, подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии. Всего от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка.