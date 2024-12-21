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Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.

«Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем», — пишет издание со ссылкой на источник.

По данным газеты, в Германии он работает в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Как пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники, мужчина находится в ФРГ с 2006 года и имеет вид на жительство.