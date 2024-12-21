Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ

В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.