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ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива, несколько человек пострадали.

Источник: © РИА Новости

«После того, как некоторое время назад в центральной части Израиля прозвучали сирены, был обнаружен один снаряд, выпущенный из Йемена, и были предприняты безуспешные попытки перехвата… В районе Тель-Авива был обнаружен упавший снаряд. Несколько человек с легкими ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи», — написала армия.

В пятницу правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) пригрозило соразмерным ответом Израилю на любые его атаки. По словам военного представителя армии хуситов Яхьи Сариа, продолжение преступлений в отношении палестинцев в секторе Газе «приведет лишь к новым ударам и совместным операциям с “Исламским сопротивлением Ирака”.