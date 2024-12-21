ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена

«После того, как некоторое время назад в центральной части Израиля прозвучали сирены, был обнаружен один снаряд, выпущенный из Йемена, и были предприняты безуспешные попытки перехвата… В районе Тель-Авива был обнаружен упавший снаряд. Несколько человек с легкими ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи», — написала армия.