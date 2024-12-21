В Иркутске горела квартира на улице Лермонтова

Прибывшие пожарные спасли 74 человека, в том числе восемь детей. Площадь пожара составила 132 квадратных метра. С огнём справились 31 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара установят дознаватели МЧС.
В Иркутске горела квартира на восьмом этаже дома на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Прибывшие пожарные спасли 74 человека, в том числе восемь детей. Площадь пожара составила 132 квадратных метра. С огнём справились 31 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара установят дознаватели МЧС.