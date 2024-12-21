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В Иркутске горела квартира на улице Лермонтова

В Иркутске горела квартира на восьмом этаже дома на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Прибывшие пожарные спасли 74 человека, в том числе восемь детей. Площадь пожара составила 132 квадратных метра. С огнём справились 31 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара установят дознаватели МЧС.

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