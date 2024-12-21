74 человека эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Иркутске

В Иркутске утром 21 декабря начался пожар в многоквартирном доме на улице Лермонтова на восьмом этаже. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области, огнеборцы спасли 74 человека, среди них было восемь детей.
— Пламя охватило 132 квадратных метра, его тушили 31 специалист с помощью 10 единиц техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.
К счастью, обошлось без жертв — никто не погиб и не пострадал. На данный момент причина пожара неизвестна, во всем предстоит разобраться дознавателям МЧС.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 28-летнего водителя вахтового автобуса завели уголовное дело за смертельное ДТП в Забайкалье. Транспортное средство, перевозившее 21 работника строительной компании, слетело с дороги в кювет и перевернулось. Тогда погибли два человека, еще четыре — получили травмы.