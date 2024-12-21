74 человека эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 28-летнего водителя вахтового автобуса завели уголовное дело за смертельное ДТП в Забайкалье. Транспортное средство, перевозившее 21 работника строительной компании, слетело с дороги в кювет и перевернулось. Тогда погибли два человека, еще четыре — получили травмы.