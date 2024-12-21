Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Схватил и стал трясти»: в школе Находке произошла стычка учителя и ученика

Полиция проверяет выложенные в соцсети видео.

По социальным сетям распространилась запись, сделанная в одной из школ Находки. На видео видно, что учитесь делает внушение одному из учеников, жестко схватив его за одежду. Правоохранительные органы уже начали проверку.

На съемке видно, как педагог подходит к одну из мальчиков у последней парты. И начинает его трясти, схватив за одежду. При этом учитель пытается сделать ребенку замечание. Возможно, в ходе ссоры были и толчки. Дело происходит за несколько минут до звонка с урока.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке, этот материал там уже видели. По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — сообщает полиция.

образование