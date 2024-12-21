«Схватил и стал трясти»: в школе Находке произошла стычка учителя и ученика

На съемке видно, как педагог подходит к одну из мальчиков у последней парты. И начинает его трясти, схватив за одежду. При этом учитель пытается сделать ребенку замечание. Возможно, в ходе ссоры были и толчки. Дело происходит за несколько минут до звонка с урока.