При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщается на сайте администрации города.
«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится в публикации.
Наезд произошел вечером в пятницу. Как пишет газета Welt, предполагаемый преступник — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.
Территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки.
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.
Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.