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При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек

В Магдебурге при наезде автомобиля на толпу 68 человек получили травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщается на сайте администрации города.

«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится в публикации.

Наезд произошел вечером в пятницу. Как пишет газета Welt, предполагаемый преступник — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.

Территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки.

Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.

Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.