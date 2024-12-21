Двухэтажный коттедж сгорел в селе Хабаровского края

Госпожарнадзор МЧС Хабаровского края выясняет причину пожара в жилом доме в селе Ракитное Хабаровского района. Двухэтажный коттедж полностью сгорел. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пожар начался 19 декабря. По предварительным данным, его причиной стал аварийный режим работы электрооборудования.
«На момент прибытия огнеборцев на место вызова, здание было полностью охвачено пламенем. Во внутренних помещениях никого не было. На месте находилась хозяйка жилья», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Во время осмотра места пожара сотрудники МЧС выяснили, что огонь распространился с первого этажа в том месте, где в дом заходит труба водоснабжения. Чтобы вода не замерзла зимой, на месте проложен греющий кабель. По предварительным данным именно его замыкание и стало причиной пожара.