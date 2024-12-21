Двухэтажный коттедж сгорел в селе Хабаровского края

Во время осмотра места пожара сотрудники МЧС выяснили, что огонь распространился с первого этажа в том месте, где в дом заходит труба водоснабжения. Чтобы вода не замерзла зимой, на месте проложен греющий кабель. По предварительным данным именно его замыкание и стало причиной пожара.