По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто

«Несколько последних арендаторов автомобиля, который использовался в совершении убийства Кириллова, были проверены на причастность к преступлению», — сказал собеседник агентства.
Ранее сервис каршеринга «Делимобиль» рассказал РИА Новости, что для аренды авто верифицируется каждый водитель по паспорту и водительскому удостоверению.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Как сообщили ранее ФСБ, исполнитель по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате возле подъезда дома Кириллова.
Для наблюдения за местом жительства генерала он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.