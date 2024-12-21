Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве

«В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения», — сказано в документах.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «обрабатывали» Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого.
По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела три миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.