Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве

Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого.