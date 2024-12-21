Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске

— По решению экипажа воздушное судно, следовавшее из г. Москвы в г. Омск, совершило незапланированную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина. На бору находилось 164 пассажира, из них 8 детей, — проинформировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.