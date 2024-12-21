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Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Airbus А321 летел из Москвы в Омск.

Источник: Прецедент

20 декабря в новосибирском аэропорту «Толмачево» вынужденно приземлился Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот». По данному факту транспортная прокуратура инициировала проверку.

Лайнер выполнял рейс SU1762 из столичного аэропорта «Шереметьево» в Омск. По расписанию в сибирском городе самолет должен был совершить посадку в 4:35 утра, однако борт ушел на другой аэродром.

— По решению экипажа воздушное судно, следовавшее из г. Москвы в г. Омск, совершило незапланированную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина. На бору находилось 164 пассажира, из них 8 детей, — проинформировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

До места назначения пассажиры смогли добраться только в 23:02, когда Airbus приземлился в аэропорту Омска.

Во время многочасового ожидания в Толмачево сотрудники транспортной прокуратуры проверяли, как соблюдаются права пассажиров, и оказывали им правовую помощь.

Осенью самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Дубай, вернулся в Толмачево.

Иван ЛУДНОВ.