Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Лайнер выполнял рейс SU1762 из столичного аэропорта «Шереметьево» в Омск. По расписанию в сибирском городе самолет должен был совершить посадку в 4:35 утра, однако борт ушел на другой аэродром.
— По решению экипажа воздушное судно, следовавшее из г. Москвы в г. Омск, совершило незапланированную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина. На бору находилось 164 пассажира, из них 8 детей, — проинформировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
До места назначения пассажиры смогли добраться только в 23:02, когда Airbus приземлился в аэропорту Омска.
Во время многочасового ожидания в Толмачево сотрудники транспортной прокуратуры проверяли, как соблюдаются права пассажиров, и оказывали им правовую помощь.
Осенью самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Дубай, вернулся в Толмачево.
Иван ЛУДНОВ.