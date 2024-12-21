Жительница Башкирии 4 года получала пособие на умершего ребенка-инвалида

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, женщина не сообщила в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования о смерти ребенка, который скончался в апреле 2020 года. Деньги получать она продолжала вплоть до мая 2024 года, а затем обман раскрылся.