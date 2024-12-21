Жительница Башкирии 4 года получала пособие на умершего ребенка-инвалида

Накануне Ишимбайский городской суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве при получении социальных выплат. В суде было доказано, что женщина почти 4 года получала пособие на умершего ребенка-инвалида.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, женщина не сообщила в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования о смерти ребенка, который скончался в апреле 2020 года. Деньги получать она продолжала вплоть до мая 2024 года, а затем обман раскрылся.
По данным надзорного ведомства, за четыре года на счет женщины поступило 1,5 млн рублей в качестве социального пособия, которыми она распорядилась по собственному усмотрению.
— Подсудимая признала вину в совершении преступления, возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Как отметили в ведомстве, приговор пока не вступил в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.