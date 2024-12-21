В Уфе грабитель напал на 88-летнего пенсионера и вырвал сумку с продуктами

Установлено, что вечером пенсионер возвращался домой из магазина. В подъезд вместе с ним вошел незнакомый мужчина. Он внезапно ударил дедушку по голове, выхватил сумку с продуктами. Пожилой уфимец в силу возраста не смог оказать нападавшему сопротивление и стал звать на помощь. В это время грабитель успел скрыться.