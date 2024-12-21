В Уфе грабитель напал на 88-летнего пенсионера и вырвал сумку с продуктами

В уфимской Черниковке задержан грабитель, который напал на 88-летнего мужчину и похитил его сумку, сообщает МВД Башкирии.
Сообщение поступило в отдел полиции № 2. Полицейские выехали на место, изучили видеозапись камеры наблюдения и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 49-летний уфимец.
Установлено, что вечером пенсионер возвращался домой из магазина. В подъезд вместе с ним вошел незнакомый мужчина. Он внезапно ударил дедушку по голове, выхватил сумку с продуктами. Пожилой уфимец в силу возраста не смог оказать нападавшему сопротивление и стал звать на помощь. В это время грабитель успел скрыться.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ.