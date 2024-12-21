В Ростове на Орской произошел пожар

В донской столице в ночь с 20 на 21 декабря произошел серьезный пожар. На Орской, 31 вспыхнуло одноэтажное здание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что горело складское помещение.
— Пострадавших нет. В 01:12 ликвидировали открытое горение, — сказали в экстренном ведомстве.
С огнем боролись 25 спасателей, были задействованы шесть единиц спецтехники.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Аксайском районе собака спасла из пожара своего хозяина.