В Ростове на Орской произошел пожар

В донской столице в ночь с 20 на 21 декабря произошел серьезный пожар. На Орской, 31 вспыхнуло одноэтажное здание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что горело складское помещение.