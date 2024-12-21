На ТЭЦ в Риддере произошла авария

«Мы с директором станции сделали полный обход. Она работает, все узлы и агрегаты в норме, надо будет еще раз все перепроверить. Поэтому прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и ни в коем случае не доверять непроверенным источникам по работе станции».