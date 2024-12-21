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На ТЭЦ в Риддере произошла авария

АСТАНА, 21 дек — Sputnik. На ТЭЦ в Риддере произошла авария.

Источник: Городской портал Риддера

Как сообщил аким региона Кошербаев, который выехал на место ЧП, случилась внештатная ситуация.

«В ходе проведения ремонтно-сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси, ремонтные работы велись на транспортере углеподачи. В результате шесть человек пострадало».

рассказал аким области.

Состояние пострадавших стабильное, подчеркнул аким.

«Мы с директором станции сделали полный обход. Она работает, все узлы и агрегаты в норме, надо будет еще раз все перепроверить. Поэтому прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и ни в коем случае не доверять непроверенным источникам по работе станции».

сказал Кошербаев.

Летом активно проводилась модернизация на ТЭЦ. В июле премьер Бектенов выезжал в город и сам проверял ход ремонтных работ.

энергетика