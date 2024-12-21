Оперативные службы прибыли к жилому дому в Казани после информации о попадании БПЛА

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб прибыли к высотному жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани, куда, по сообщениям СМИ, попал беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.