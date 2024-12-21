Оперативные службы прибыли к жилому дому в Казани после информации о попадании БПЛА

«[Главе Татарстана] Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы», — отметили в пресс-службе.
По поручению Минниханова на место также выехал премьер-министр республики Алексей Песошин.
«Лазурные небеса» — ЖК премиум-класса, один из самых высотных жилых домов в Казани, расположен в Советском районе на пересечении проспекта Альберта Камалеева и улицы Патриса Лумумбы. Дом насчитывает 37 надземных этажей и 3 подземных.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что над территорией Татарстана около 07:50 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.