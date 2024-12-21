В мэрии Казани сообщили о возгорании в жилых домах из-за атаки БПЛА

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского и Кировского районов. Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.
Проходит эвакуация жителей ЖК «Лазурные небеса», их обеспечат едой и теплом. «Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием», — говорится в сообщении. В мэрии города уточнили, что возгорание произошло в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.
В мэрии сообщили, что проведена выборочная эвакуация школ. Детей на время проводили в подвалы.
В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что на месте атаки развернули оперативный штаб. Также в пресс-службе уточнили, что в городе силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие, при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи зданий, в подвалы.
Как сообщило Минобороны России, около 07:50 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Татарстан.на месте атаки беспилотников по жилым домам в Казани.