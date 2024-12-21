В мэрии Казани сообщили о возгорании в жилых домах из-за атаки БПЛА

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что на месте атаки развернули оперативный штаб. Также в пресс-службе уточнили, что в городе силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие, при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи зданий, в подвалы.