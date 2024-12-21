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В Асбесте иномарка на переходе насмерть сбила пешехода

В Асбесте ночью 21 декабря водитель Шевроле Авео насмерть сбил пешехода — мужчину 1967 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем “Шевроле Авео”, двигаясь в сторону улицы Ладыженского, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства.

В результате наезда мужчина скончался до приезда скорой помощи.

За рулем иномарки сидел 36-летний мужчина, его стаж вождения — 13 лет. Освидетельствование показало, что он был трезв.

По факту аварии сотрудники МВД проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области начались поиски водителя неустановленной машины, который сбил 55-летнего пешехода на 21-м километре автодороги Арамиль — Андреевка, возле Екатеринбурга.