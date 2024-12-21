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В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тела троих человек

При пожаре в деревне Старохалилово в Башкирии погибли три человека.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Старохалилово Дуванского района Башкирии при пожаре погибли три человека, сообщает региональное управление МЧС.

Сегодня, 21 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Старохалилово Дуванского района Башкирии. Прибывшие на место сотрудники МЧС и добровольцы местной пожарной команды потушили возгорание на площади 80 квадратных метров. В ликвидации принимали участие 9 человек и три единицы техники.

После тушения на веранде были обнаружены тела двоих человек. Позднее, уже внутри сельского дома, нашли тело еще одного сельчанина. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, по предварительным данным, в пожаре погибли двое мужчин и женщина.

Фото: МЧС по РБ.

Сейчас на месте пожара работают эксперты и дознаватели МЧС по Башкирии, из Уфы направлена оперативная группа экстренного ведомства. Им предстоит установить причины возгорания.

— На месте также работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

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