В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тела троих человек

После тушения на веранде были обнаружены тела двоих человек. Позднее, уже внутри сельского дома, нашли тело еще одного сельчанина. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, по предварительным данным, в пожаре погибли двое мужчин и женщина.