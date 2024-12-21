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Школьник из Кобрина задержан за крупное мошенничество

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник из Кобрина задержан за крупное мошенничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Источник: БЕЛТА

В Сенненский РОВД обратился 50-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой интернет-афериста. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже дорогостоящего автомобиля. В течение месяца несколькими частями он перевел почти Br90 тыс., но машины так и не дождался. Оперативники подразделений по противодействию киберпреступности Витебской области установили личность злоумышленника — им оказался 17-летний житель Кобрина. При силовой поддержке ОМОНа его задержали по месту жительства. При осмотре квартиры обнаружены и изъяты банковские карты и компьютер. За деньги, полученные преступным путем, 11-классник купил автомобиль и дорогой смартфон. Часть похищенного изъята.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.