Жителя Оренбурга осудили на 19 лет за передачу ФБР персональных данных военных РФ

«Решением Оренбургского областного суда вынесен обвинительный приговор жителю Оренбурга 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказали в ЦОС.
Он был задержан в январе 2023 года по подозрению в оказании помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ. Следователями ФСБ было возбуждено уголовное дело.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтвержден факт установления им отношений конфиденциального сотрудничества с представителями спецслужб США, — пояснили в ЦОС. — В ходе оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, он передал представителям Федерального бюро расследований США установочные и иные персональные данные военнослужащих Российской Федерации».
Приговор в законную силу не вступил.