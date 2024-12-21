В Ростове сбили 11-летнюю школьницу

В Ростове-на-Дону днем 20 декабря произошла серьезная авария, в которой пострадал ребенок. По данным областной ГАИ, ЧП произошло на улице Мичуринской. 50-летний водитель «Део Нексии» наехал на11-летнюю девочку на пешеходном переходе.