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В Ростове сбили 11-летнюю школьницу

В Ростове девочка попала в больницу после ДТП на переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону днем 20 декабря произошла серьезная авария, в которой пострадал ребенок. По данным областной ГАИ, ЧП произошло на улице Мичуринской. 50-летний водитель «Део Нексии» наехал на11-летнюю девочку на пешеходном переходе.

— В результате ребенок с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ГАИ области.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Шахтах в аварии разбился инженер. У него остались беременная жена и дочка.