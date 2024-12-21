Власти сообщили о восьми прилетах дронов в Казани

Утром 21 декабря Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над территорией Татарстана. Позже мэрия Казани сообщила о пожарах в домах в трех районах города в результате атак. В частности, под атаку попали ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен». Шпиль последнего в результате атаки разрушен, передает ТАСС.