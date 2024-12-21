Власти сообщили о восьми прилетах дронов в Казани

«Зафиксированы 8 прилетов. Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Утром 21 декабря Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над территорией Татарстана. Позже мэрия Казани сообщила о пожарах в домах в трех районах города в результате атак. В частности, под атаку попали ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен». Шпиль последнего в результате атаки разрушен, передает ТАСС.
Жителей эвакуировали, к одному из мест происшествия прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.
В Казани эвакуировали часть школ, заявили в мэрии. В пресс-службе главы республики добавили, что также эвакуированы смены на промышленных предприятиях, они находятся в укрытиях.
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Также ограничения ввели в аэропорту Ижевска в связи с событиями в Казани, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В Татарстане отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные.