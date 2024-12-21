11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса «Тойоты» в Ангарске

В Ангарске произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все 21 декабря около девяти часов утра на улице Енисейской.
По предварительной информации, 11-летний школьник перебегал дорогу вне «зебры» и попал под колеса «Toyota Fortuner», за рулем которой находился 47-летний водитель. Мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.
— После происшествия водитель прошел медицинское освидетельствование, которое установило, что он был трезв. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, — поделились в ведомстве.
Возможно, родителей пострадавшего привлекут к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также известно, что прокуратура региона заинтересовалась произошедшим, она проконтролирует проверку, при наличии оснований примет меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 74 человека эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Иркутске.