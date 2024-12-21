В Уфе по подозрению в мошенничестве задержали завотделением поликлиники

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, руководитель одной из уфимских поликлиник знал, что сотрудникам скоро придет премия. Он потребовал от подчиненных перевести ему 15 тысяч рублей. Якобы на «общественные нужды», но деньги потратил на собственные нужды.