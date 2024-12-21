В Уфе по подозрению в мошенничестве задержали завотделением поликлиники

Накануне в Уфе сотрудники полиции и Росгвардии задержали заведующего отделения одной из поликлиник города. По данным МВД по Башкирии, его подозревают в мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, руководитель одной из уфимских поликлиник знал, что сотрудникам скоро придет премия. Он потребовал от подчиненных перевести ему 15 тысяч рублей. Якобы на «общественные нужды», но деньги потратил на собственные нужды.
Когда сотрудники полиции стали разбираться в этом деле, то выяснили, что руководитель отдела одной из поликлиник периодически похищал деньги под аналогичными предлогами.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, заведующему отделением поликлиники предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным ведомства, история произошла в феврале 2024 года.
— В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу, — сообщает пресс-службе СКР по Башкирии.
Ситуацию также прокомментировали в министерстве здравоохранения Башкирии.
— По информации Министерства здравоохранения РБ, руководство поликлиники содействует проведению следственных мероприятий, — сообщили «КП-Уфа» в Минздраве республики.
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