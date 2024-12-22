Появилось видео последствий пожара в многоэтажке на Лермонтова в Иркутске

Читатели ИА IrkutskMedia поделились видео и фото последствий пожара в многоэтажке на улице Лермонтова в Иркутске. На кадрах видно, как огонь уничтожил жиплощадь, в том числе балконы.
Предварительная причина возгорания уже известна, сообщили корр. редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. Огонь уничтожил одну квартиру и балконы.
Напомним, что во время возгорания огнеборцы спасли 74 человека. В ликвидации происшествия задействовали 10 единиц техники.