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Появилось видео последствий пожара в многоэтажке на Лермонтова в Иркутске

Также стала известна предварительная причина возгорания.

Источник: Соцсети

Читатели ИА IrkutskMedia поделились видео и фото последствий пожара в многоэтажке на улице Лермонтова в Иркутске. На кадрах видно, как огонь уничтожил жиплощадь, в том числе балконы.

Предварительная причина возгорания уже известна, сообщили корр. редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. Огонь уничтожил одну квартиру и балконы.

Напомним, что во время возгорания огнеборцы спасли 74 человека. В ликвидации происшествия задействовали 10 единиц техники.

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