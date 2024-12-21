МЧС: в горевшем ТЦ «Беларусь» в Витебске нашли нарушения, которые владелец не устранил

В МЧС пока не получили проектно-сметную документацию на ТЦ. По словам Вадима Синявского, у этого может быть две причины: документацию скрывают или ее просто нет.
Вместе с тем министр назвал проблемы, которые уже удалось выявить. Например, есть вопросы к маршрутам эвакуации. «Они захламлены, лестничные марши, к сожалению, используются не по назначению», — сказал глава МЧС.
Что известно про горевший в Витебске торгово-деловой центр «Беларусь».
Также есть проблемы и с пожарной сигнализацией, пожарной автоматикой и вопросами оповещения. «К сожалению, человек (собственник ТЦ. — Прим. OL) сам принимал решения по перепрофилированию этих объектов — торговых мест. Демонтировалась пожарная сигнализация».
Всем этим моментам будет дана дополнительная оценка, уточнил Вадим Синявский.
Напомним, серьезный пожар случился в витебском ТЦ «Беларусь» в минувшую пятницу, 13 декабря. Вероятной причиной ЧП пока называют короткое замыкание. Торговый центр, скорее всего, снесут, а в МЧС уже предложили ужесточить правила пожарной безопасности для таких объектов по всей стране.
«Этот магазин — мой единственный бизнес». Поговорили с работниками горевшего ТЦ в Витебске.