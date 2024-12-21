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МЧС: в горевшем ТЦ «Беларусь» в Витебске нашли нарушения, которые владелец не устранил

Появились новые подробности дела о пожаре в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Как заявил глава МЧС Вадим Синявский, ранее там были выявлены нарушения, которые владелец не устранил. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Источник: Телекомпания «Витебск»

В МЧС пока не получили проектно-сметную документацию на ТЦ. По словам Вадима Синявского, у этого может быть две причины: документацию скрывают или ее просто нет.

Вместе с тем министр назвал проблемы, которые уже удалось выявить. Например, есть вопросы к маршрутам эвакуации. «Они захламлены, лестничные марши, к сожалению, используются не по назначению», — сказал глава МЧС.

Что известно про горевший в Витебске торгово-деловой центр «Беларусь».

Также есть проблемы и с пожарной сигнализацией, пожарной автоматикой и вопросами оповещения. «К сожалению, человек (собственник ТЦ. — Прим. OL) сам принимал решения по перепрофилированию этих объектов — торговых мест. Демонтировалась пожарная сигнализация».

Всем этим моментам будет дана дополнительная оценка, уточнил Вадим Синявский.

Напомним, серьезный пожар случился в витебском ТЦ «Беларусь» в минувшую пятницу, 13 декабря. Вероятной причиной ЧП пока называют короткое замыкание. Торговый центр, скорее всего, снесут, а в МЧС уже предложили ужесточить правила пожарной безопасности для таких объектов по всей стране.

«Этот магазин — мой единственный бизнес». Поговорили с работниками горевшего ТЦ в Витебске.

МЧС
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