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В Уфе полицейские задержали грабителя, напавшего на 88-летнего пенсионера

Уфимские полицейские задержали грабителя, напавшего на 88-летнего пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МВД по Башкирии нашли и оперативно задержали подозреваемого в грабеже жителя Уфы. По данным ведомства, он открыто похитил сумку у 88-летнего пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, накануне в отдел полиции в Уфе обратился пожилой мужчина, который сообщил, что на него напал неизвестный и отобрал сумку. На место выехали оперативники, изучили камеры наружного наблюдения и разыскали подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый горожанин.

Как установили полицейские, вечером пенсионер возвращался домой из магазина. Вместе с ним в подъезд зашел незнакомец и внезапно ударил пожилого мужчину по голове. Затем выхватил сумку с продуктами и убежал. 88-летний уфимец не смог оказать ему сопротивления и смог лишь позвать на помощь.

По факту грабежа сотрудники МВД по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого, сообщили в пресс-службе ведомства.

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