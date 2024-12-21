В Уфе полицейские задержали грабителя, напавшего на 88-летнего пенсионера

Как установили полицейские, вечером пенсионер возвращался домой из магазина. Вместе с ним в подъезд зашел незнакомец и внезапно ударил пожилого мужчину по голове. Затем выхватил сумку с продуктами и убежал. 88-летний уфимец не смог оказать ему сопротивления и смог лишь позвать на помощь.