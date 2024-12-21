Под Калининградом за 15 минут произошло два пожара

Ровно в 23 часа 23 минуты 20 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Советское Славского муниципального округа. Как выяснилось, в 2-этажном многоквартирном жилом доме загорелась шиферная кровля. Для ликвидации огня было задействовано два пожарных расчета.
Но предварительная причина этого пожара установлена — скорее всего, его спровоцировала воспламенившаяся в дымоходе сажа. А вот с инцидентом в поселке Матросово Полесского МО придется разбираться предметно.
Об этом пожаре стало известно в 23:10 по местному времени. Загорелись две металлические трансформаторные подстанции, установленные на железобетонной опоре, но расчету пожарно-спасательной части № 25 удалось их сравнительно быстро потушить.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.