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Под Калининградом за 15 минут произошло два пожара

Горели многоквартирный жилой дом и трансформаторные подстанции.

Источник: РИА "Новости"

Ровно в 23 часа 23 минуты 20 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Советское Славского муниципального округа. Как выяснилось, в 2-этажном многоквартирном жилом доме загорелась шиферная кровля. Для ликвидации огня было задействовано два пожарных расчета.

Но предварительная причина этого пожара установлена — скорее всего, его спровоцировала воспламенившаяся в дымоходе сажа. А вот с инцидентом в поселке Матросово Полесского МО придется разбираться предметно.

Об этом пожаре стало известно в 23:10 по местному времени. Загорелись две металлические трансформаторные подстанции, установленные на железобетонной опоре, но расчету пожарно-спасательной части № 25 удалось их сравнительно быстро потушить.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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