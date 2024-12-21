Под Ростовом мужчина бросил петарду вслед подростку, зацепившему авто

В поселке Персиановка Ростовской области мужчина так разозлился на подростка, что не смог сдержать эмоций. Причем, поводом для агрессии стал сущий пустяк.
Как рассказали очевидцы в одном из городских пабликов, в тот вечер водитель отечественного авто припарковал машину слишком близко к подъезду.
В этот момент из него выходил юноша лет 15−17 на вид. Нечаянно подросток зацепил корпус машины. Этот жест не понравился владельцу. Он достал из салона петарду, поджег и кинул вслед уходящему парню.
— Хлопок слышал весь поселок. Причем, никто бы не тронул его «ласточку», если бы он ее нормально поставил, — написал очевидец.