Под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода

В Могилевском районе вблизи агрогородка Сидоровичи вечером 20 декабря на проезжей части дороги погиб 73-летний мужчина, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Сначала 22-летний водитель Peugeot совершил наезд на находившегося на середине дороги пенсионера, после чего 32-водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся во встречном направлении, также наехал на этого пешехода. От полученных травм мужчина, который не был обозначен фликером, скончался.
Мы писали, что в Могилеве два пешехода погибли на регулируемых переходах меньше чем за сутки (подробнее здесь). А в Бобруйске женщина умерла от ожогового шока, упав на плиту (здесь подробности).