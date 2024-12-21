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Под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода

ГАИ рассказала про двойной наезд на пешехода в Могилевском районе, мужчина скончался.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевском районе вблизи агрогородка Сидоровичи вечером 20 декабря на проезжей части дороги погиб 73-летний мужчина, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Сначала 22-летний водитель Peugeot совершил наезд на находившегося на середине дороги пенсионера, после чего 32-водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся во встречном направлении, также наехал на этого пешехода. От полученных травм мужчина, который не был обозначен фликером, скончался.

Мы писали, что в Могилеве два пешехода погибли на регулируемых переходах меньше чем за сутки (подробнее здесь). А в Бобруйске женщина умерла от ожогового шока, упав на плиту (здесь подробности).