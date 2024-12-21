МЧС: в Краснодарском крае надо расчистить 54 км берега после разлива топлива

К 20 декабря волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В тот же день на «Волгонефть-212» произошла еще одна утечка мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что сбор нефтепродуктов с пляжей Черноморского побережья может занять около месяца.