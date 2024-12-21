На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
«МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе — 44 километра; в Темрюкском районе — 10 километров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают более 6 тысяч человек и свыше 300 единиц техники.
По информации экстренных служб, потерпевшие крушение танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.