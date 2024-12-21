Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех

В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.