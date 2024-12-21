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Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до 4, 205 человек ранены, сообщило издание Bild.

Источник: Reuters

«После теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге полиция говорит о четырех погибших и 41 тяжело раненном человеке. По информации Bild, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения в результате теракта», — пишет издание.

В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

По информации DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста.