Губернатор Кубани Кондратьев: На сбор нефтепродуктов уйдет месяц

На уборку нефтепродуктов с береговой полосы Кубани после крушения танкеров уйдет около месяца. Такие сроки назвал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Примерно месяц (уйдет на сбор нефтепродуктов — прим. ред.). Но дальше процесс не остановится, море периодически будет выбрасывать нефтепродукты», — сказал Кондратьев в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, уборка мазута с пляжей является на сегодня стратегической задачей, на решение которой направлены основные силы.
Губернатор отметил, что с повышением температуры воды в апреле, мае осевшие на дне моря нефтепродукты будут подниматься. Но мазут должны собрать до того, как его вынесет на берег.
Сейчас больше всего нефтепродуктов выбросило на прибрежной полосе в станице Благовещенской и поселке Витязево. Утром 21 декабря работы по уборке пляжей в Краснодарском крае продолжились.