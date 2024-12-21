Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани Кондратьев: На сбор нефтепродуктов уйдет месяц

Уборка мазута с побережья Краснодарского края займет около месяца.

Источник: Комсомольская правда

На уборку нефтепродуктов с береговой полосы Кубани после крушения танкеров уйдет около месяца. Такие сроки назвал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Примерно месяц (уйдет на сбор нефтепродуктов — прим. ред.). Но дальше процесс не остановится, море периодически будет выбрасывать нефтепродукты», — сказал Кондратьев в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, уборка мазута с пляжей является на сегодня стратегической задачей, на решение которой направлены основные силы.

Губернатор отметил, что с повышением температуры воды в апреле, мае осевшие на дне моря нефтепродукты будут подниматься. Но мазут должны собрать до того, как его вынесет на берег.

Сейчас больше всего нефтепродуктов выбросило на прибрежной полосе в станице Благовещенской и поселке Витязево. Утром 21 декабря работы по уборке пляжей в Краснодарском крае продолжились.

экология