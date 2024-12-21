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Радий Хабиров прокомментировал атаку беспилотников на Казань

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал нелюдями атаковавших беспилотниками сегодня, 21 декабря, Казань.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал нелюдями атаковавших беспилотниками сегодня, 21 декабря,

Казань. В городе зафиксировали восемь прилетов БПЛА. Один попал в промышленное предприятие, шесть в жилой массив, один сбили над рекой. Погибших и пострадавших нет.

По его словам, они уже давно стали террористической организацией. А сегодня начали бить и по мирному населению.

— Башкирия всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь, — отметил глава республики. — Мы молимся, чтобы обошлось без жертв.

Свое мнение высказал и премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Он подчеркнул, что в республике прилагают максимальные усилия для защиты населения.