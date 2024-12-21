Радий Хабиров прокомментировал атаку беспилотников на Казань

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал нелюдями атаковавших беспилотниками сегодня, 21 декабря,
Казань. В городе зафиксировали восемь прилетов БПЛА. Один попал в промышленное предприятие, шесть в жилой массив, один сбили над рекой. Погибших и пострадавших нет.
По его словам, они уже давно стали террористической организацией. А сегодня начали бить и по мирному населению.
— Башкирия всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь, — отметил глава республики. — Мы молимся, чтобы обошлось без жертв.
Свое мнение высказал и премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Он подчеркнул, что в республике прилагают максимальные усилия для защиты населения.