В Гродно пьяный водитель маршрутки вез 13 пассажиров, его задержали

Инспекторы ДПС остановили маршрутное такси сообщением Гродно — Волковыск, в салоне которого было 13 пассажиров. При проверке документов физическое состояние 47-летнего водителя вызвало подозрение.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на возмущения пассажиров, которые хотели продолжить путь с нетрезвым за рулем, водителя отстранили от управления.
В отношении нарушителя составлено пять административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в 100 базовых величин (Br4 тыс.) и лишение прав на 3 года.
К ответственности привлечен директор фирмы-перевозчика за допуск к управлению водителя, находящегося в состоянии опьянения, а также за допуск к участию в дорожном движении маршрутного такси с техническими неисправностями.
Водитель водворен в изолятор временного содержания, Mercedes доставлен на охраняемую стоянку.
Материалы по фактам выявленных нарушений будут направлены председателю Гродненского облисполкома для принятия соответствующих мер реагирования, а также в Минтранс для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности лицензии фирмы-перевозчика.