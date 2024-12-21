ОМОН задержал школьника из Кобрина, который выманил у мужчины 90 тысяч рублей

За мошенничество почти на 90 тысяч рублей задержан выпускник одной из школ Кобрина, сообщает МВД Беларуси.
В Сенненский РОВД обратился 50-летний местный житель, ставший жертвой интернет-афериста. Мужчина увидел в сети объявление о продаже дорогостоящего автомобиля. Несколькими траншами он перевел почти 90 тысяч рублей, но машину так и не получил.
Оперативники подразделения по противодействию киберпреступности Витебщины установили личность злоумышленника, им оказался 17-летний житель Кобрина. С помощью сотрудников ОМОНа его задержали дома. При осмотре квартиры обнаружены и изъяты банковские карты и компьютер.
За деньги, полученные нечестным путем, 11-классник успел купить автомобиль и дорогой смартфон. Часть похищенного правоохранители изъяли.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Несовершеннолетнему грозит до 10 лет лишения свободы.
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