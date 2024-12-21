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ОМОН задержал школьника из Кобрина, который выманил у мужчины 90 тысяч рублей

11-классник из Кобрина мошенническим путем выманил 90 тысяч, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

За мошенничество почти на 90 тысяч рублей задержан выпускник одной из школ Кобрина, сообщает МВД Беларуси.

В Сенненский РОВД обратился 50-летний местный житель, ставший жертвой интернет-афериста. Мужчина увидел в сети объявление о продаже дорогостоящего автомобиля. Несколькими траншами он перевел почти 90 тысяч рублей, но машину так и не получил.

Оперативники подразделения по противодействию киберпреступности Витебщины установили личность злоумышленника, им оказался 17-летний житель Кобрина. С помощью сотрудников ОМОНа его задержали дома. При осмотре квартиры обнаружены и изъяты банковские карты и компьютер.

За деньги, полученные нечестным путем, 11-классник успел купить автомобиль и дорогой смартфон. Часть похищенного правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Несовершеннолетнему грозит до 10 лет лишения свободы.

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