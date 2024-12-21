ОМОН задержал школьника из Кобрина, который выманил у мужчины 90 тысяч рублей

В Сенненский РОВД обратился 50-летний местный житель, ставший жертвой интернет-афериста. Мужчина увидел в сети объявление о продаже дорогостоящего автомобиля. Несколькими траншами он перевел почти 90 тысяч рублей, но машину так и не получил.