Установлены личности погибших при пожаре в Башкирии троих сельчан

В деревне Старохалилово Дуванского района Башкирии рано утром, 21 декабря, сгорел частный дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили на пепелище тела троих человек.
По данным экстренного ведомства, прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение на площади 80 квадратных метров. В тушении принимали участие 9 специалистов и три единицы техники, в том числе, сотрудники МЧС по Башкирии и добровольцы местной пожарной команды.
К сожалению, в ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела троих человек — двоих мужчин и женщины. Чуть позже их личности были установлены. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в огне погиб 34-летний мужчина, его супруга и отец.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и дознаватели МЧС России, из Уфы прибыли специалисты с необходимым оборудованием и мобильной лабораторией.
— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
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