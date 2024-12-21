Установлены личности погибших при пожаре в Башкирии троих сельчан

К сожалению, в ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела троих человек — двоих мужчин и женщины. Чуть позже их личности были установлены. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в огне погиб 34-летний мужчина, его супруга и отец.