Шесть человек задержаны за серию поджогов в Петербурге и Ленобласти. Всех поджигателей кто-то направлял

На проспекте Луначарского 76-летняя петербурженка запустила фейерверк в отделении банка. Женщина действовала по инструкции мошенников, которые убедили ее, что таким образом она поможет в задержании злоумышленников из числа банковских сотрудников. Пенсионерка купила фейерверк и, следуя указаниям, запустила его в офисе.