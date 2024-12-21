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Под Ростовом из-за взрыва туристической горелки пострадали мать и дочь

Под Ростовом в квартире рванула горелка.
Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области в многоэтажном доме на Кузнечной произошло ЧП. На кухне одной из квартир взорвалась газовая туристическая горелка. Вероятно, прибором, предназначенным для использования в походных условиях, пытались обогреть жилье.

Хозяйка квартиры и ее мать получили ожоги. Пострадала и квартира. От хлопка выбило стекло.

— Обстоятельства ЧП устанавливаются. Напоминаем, перед использованием горелки ознакомьтесь с инструкцией. Не оставляйте ее без присмотра. Регулярно проверяйте на утечки. Храните баллончик в прохладном и сухом месте, — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.