Под Ростовом из-за взрыва туристической горелки пострадали мать и дочь

В Сальске Ростовской области в многоэтажном доме на Кузнечной произошло ЧП. На кухне одной из квартир взорвалась газовая туристическая горелка. Вероятно, прибором, предназначенным для использования в походных условиях, пытались обогреть жилье.
Хозяйка квартиры и ее мать получили ожоги. Пострадала и квартира. От хлопка выбило стекло.
— Обстоятельства ЧП устанавливаются. Напоминаем, перед использованием горелки ознакомьтесь с инструкцией. Не оставляйте ее без присмотра. Регулярно проверяйте на утечки. Храните баллончик в прохладном и сухом месте, — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.