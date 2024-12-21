Под Ростовом из-за взрыва туристической горелки пострадали мать и дочь

— Обстоятельства ЧП устанавливаются. Напоминаем, перед использованием горелки ознакомьтесь с инструкцией. Не оставляйте ее без присмотра. Регулярно проверяйте на утечки. Храните баллончик в прохладном и сухом месте, — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.