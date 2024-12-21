Стала известна причина пожара в многоэтажке на улице Лермонтова в Иркутске

Стала известна причина пожара, который произошел на улице Лермонтова в Иркутске утром 21 декабря. Напомним, пламя охватило одну из квартир на восьмом этаже. Спасатели эвакуировали 74 человека, среди которых было восемь детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.