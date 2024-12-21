Стала известна причина пожара в многоэтажке на улице Лермонтова в Иркутске

Стала известна причина пожара, который произошел на улице Лермонтова в Иркутске утром 21 декабря. Напомним, пламя охватило одну из квартир на восьмом этаже. Спасатели эвакуировали 74 человека, среди которых было восемь детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.
— Как установили дознаватели, в квартире находились 58-летняя женщина и её 85-летняя мать. По предварительным данным пожар мог начаться из-за включённого удлинителя, — сообщили в ведомстве.
Женщины почувствовали запах дыма и решили проветрить комнату, однако это стало причиной резкого распространения огня. Он охватил 132 квадрата, на месте работал 31 специалист и десять единиц техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Читы за 40 минут напал на трех женщин. На записях с камер видеонаблюдения можно заметить, что он хотел их ограбить.