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В Ростове поймали мужчину, стрелявшего в собаку из арбалета

Ростовчанин, стрелявший из арбалета в животное, не смог объяснить свой поступок.
Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе донской столицы местные жители подняли тревогу после того, как хулиган выстрелил в пса из арбалета. Стрелок оказался достаточно метким и попал в цель. Случившееся попало на камеру наблюдения.

К счастью, животное удалось спасти. Но обеспокоенные произошедшим ростовчане все равно обратились в полицию.

Оперативники быстро установили личность агрессора. Им оказался 29-летний ростовчанин. На допросе он не смог сказать, зачем обидел животное. Арбалет у мужчины изъяли.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».