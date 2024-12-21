В Ростове поймали мужчину, стрелявшего в собаку из арбалета

В Октябрьском районе донской столицы местные жители подняли тревогу после того, как хулиган выстрелил в пса из арбалета. Стрелок оказался достаточно метким и попал в цель. Случившееся попало на камеру наблюдения.
К счастью, животное удалось спасти. Но обеспокоенные произошедшим ростовчане все равно обратились в полицию.
Оперативники быстро установили личность агрессора. Им оказался 29-летний ростовчанин. На допросе он не смог сказать, зачем обидел животное. Арбалет у мужчины изъяли.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».